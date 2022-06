Bruscolotti | Il nord è tornato Il Napoli si faccia trovare pronto

(Di martedì 28 giugno 2022) Giuseppe, ex capitano del, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. Come giudica la rivoluzione che ilvorrebbe realizzare? "A parer mio, non bisogna sfasciare l'ossatura della squadra anche perché ...

Giuseppe, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito ... Teme che il Napoli rischi il prossimo anno di perdere il treno Champions "Il, quello ...Quelpotente che Bagni aveva conosciuto all'Inter, il club che lo aveva trasformato in mediano. In rosa c'erano Muro, Carannante, Caffarelli,, Ferrara, Puzone, e poi i due ... Napoli, Bruscolotti: «Non va sfasciata l’ossatura della squadra» Giuseppe Bruscolotti, campione d’Italia con il Napoli nel 1987 ... ma è positivo che esprima le sue perplessità». POTENZE DEL NORD – «Il Nord, quello potente, è tornato. Milan e Inter hanno menato le ...Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue dichiarazioni. Come giudica la rivoluzione che il Napoli vorrebbe realizzare «A par ...