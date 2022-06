Brunetta al Premio dei Premi Cotec: L’innovazione sia coesione sociale, non lasciare nessuno indietro (Di martedì 28 giugno 2022) Innovazione vuol dire coesione, vuol dire inclusione. E’ fare le cose vecchie in modo nuovo, ma con più giustizia sociale. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, intervenendo a Roma, presso l’Aula Convegni Cnr, alla 12ma edizione del Premio nazionale per L’innovazione promosso dalla Fondazione Cotec. “L’innovazione è fare le cose vecchie in modo nuovo. E’ pervasiva, riguarda la vita di tutti noi. Da 16 mesi, assieme a Messa e Colao, qui presenti, e agli altri ministri del governo Draghi, stiamo lavorando al Pnrr, al Next Generation Eu, e stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci siamo dati con l’Europa”, ha sottolineato Brunetta, che ha aggiunto: “Al centro dobbiamo mettere sempre la persona, il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 28 giugno 2022) Innovazione vuol dire, vuol dire inclusione. E’ fare le cose vecchie in modo nuovo, ma con più giustizia. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, intervenendo a Roma, presso l’Aula Convegni Cnr, alla 12ma edizione delnazionale perpromosso dalla Fondazione. “è fare le cose vecchie in modo nuovo. E’ pervasiva, riguarda la vita di tutti noi. Da 16 mesi, assieme a Messa e Colao, qui presenti, e agli altri ministri del governo Draghi, stiamo lavorando al Pnrr, al Next Generation Eu, e stiamo raggiungendo gli obiettivi che ci siamo dati con l’Europa”, ha sottolineato, che ha aggiunto: “Al centro dobbiamo mettere sempre la persona, il ...

