Brittney Griner: continua l'incubo della giocatrice WNBA. Prolungata la detenzione (Di martedì 28 giugno 2022) Il tribunale della città di Khimki ha esteso la detenzione fino a dicembre Non c'è pace per Brittney Griner, giocatrice della WNBA detenuta da diversi mesi, era febbraio in Russia. Nelle ultime ore, il tribunale della città di Khimki, ha esteso fino a dicembre la detenzione preventiva della sportiva. Brittney Griner è stata arrestata, mentre stava per tornare negli States, a febbraio. Per lei l'accusa di avere cartucce per un vaporizzatore con olio di hashish (un derivato della cannabis). La giocatrice di basket doveva essere detenuta fino a metà giugno, poi la menzione è stata Prolungata fino al 2 luglio e ora allungata di altri sei mesi.

