"Briatore venga alle Olimpiadi della pizza" (Di martedì 28 giugno 2022) Un invito e una proposta a lavorare tutti per uno stesso obiettivo: tutelare la qualità e l'immagine della pizza italiana nel mondo. Sulle polemiche di questi giorni tra Flavio Briatore e i pizzaioli napoletani è intervenuto Antonio Pace, presidente di AVPN, Associazione Verace pizza Napoletana: «È interessante la proposta di Briatore di creare un brand internazionale della pizza - spiega - ma facciamo notare che la nostra associazione è impegnata nella tutela e nella rappresentanza di questo cibo nel mondo già dal 1984, con tanto di rigoroso disciplinare. Sono centinaia le pizzerie sparse in tutti i continenti a portare orgogliosamente il marchio AVPN, a garanzia della qualità dei loro prodotti». «Proprio per questo – prosegue Pace – ...

