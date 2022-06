Brekalo-Napoli: spunta la richiesta del Wolfsburg, gli azzurri hanno un asso nella manica (Di martedì 28 giugno 2022) Il Napoli continua a tenere sott’occhio Josip Brekalo. L’attaccante del Wolfsburg, che l’ultima stagione ha giocato in prestito al Torino, è uno dei principali obiettivi della società azzurra. Con Dries Mertens destinato a non rinnovare il contratto e Matteo Politano sempre più destinato all’addio, con il Valencia particolarmente interessato, Giuntoli&Co stanno lavorando per rimpiazzare gli esuberi e rendere competitivo il Napoli del futuro. Oltre a Deulofeu e Solbakken, c’è da registrare l’interesse da parte del Napoli per l’ala del Wolfsburg. Calciomercato Napoli Brekalo (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images) Brekalo è reduce da una buona stagione in maglia granata. Il club di Cairo l’avrebbe anche voluto ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 28 giugno 2022) Ilcontinua a tenere sott’occhio Josip. L’attaccante del, che l’ultima stagione ha giocato in prestito al Torino, è uno dei principali obiettivi della società azzurra. Con Dries Mertens destinato a non rinnovare il contratto e Matteo Politano sempre più destinato all’addio, con il Valencia particolarmente interessato, Giuntoli&Co stanno lavorando per rimpiazzare gli esuberi e rendere competitivo ildel futuro. Oltre a Deulofeu e Solbakken, c’è da registrare l’interesse da parte delper l’ala del. Calciomercato(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)è reduce da una buona stagione in maglia granata. Il club di Cairo l’avrebbe anche voluto ...

Pubblicità

marinabeccuti : TMW - Il Napoli non molla Brekalo. Il Wolfsburg chiede 10 milioni - Torinogranatait : TMW - Il Napoli non molla Brekalo. Il Wolfsburg chiede 10 milioni - CicognaCMercato : ????Il #Napoli tenta il doppio colpo: nel mirino #Brekalo del #Wolfsburg, valutato circa 10 mln e con un'esperienza l… - danydnapoli97 : Mertens ormai non lo considero più un giocatore del Napoli.. Da 6 mesi che poteva rinnovarlo e non lo rinnoverà di… - NapoliCalciogol : TMW - #Napoli, restano vivi i contatti per Josip Brekalo: il #Wolfsburg lo valuta 10 milioni #JosipBrekalo… -