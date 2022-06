Brambilla lascia la Primavera dell’Atalanta: è il nuovo allenatore della Juventus Under 23 (Di martedì 28 giugno 2022) Bergamo. Massimo Brambilla e l’Atalanta si dicono addio. Il 49enne di Vimercate lascia la Primavera per diventare il nuovo allenatore della Juventus Under 23, la seconda squadra dei bianconeri che milita in Serie C. L’ufficialità dell’accordo è arrivata con un comunicato ufficiale da parte del club bianconero, che contestualmente ha annunciato anche l’approdo di un altro ex atalantino come Paolo Montero, nuovo tecnico dell’Under-19. “Le panchine dell’Under 23 e dell’Under 19, per la prossima stagione, saranno affidate rispettivamente a Massimo Brambilla e Paolo Montero. Un nuovo inizio per entrambi, con obiettivi comuni: portare avanti un progetto ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 giugno 2022) Bergamo. Massimoe l’Atalanta si dicono addio. Il 49enne di Vimercatelaper diventare il23, la seconda squadra dei bianconeri che milita in Serie C. L’ufficialità dell’accordo è arrivata con un comunicato ufficiale da parte del club bianconero, che contestualmente ha annunciato anche l’approdo di un altro ex atalantino come Paolo Montero,tecnico dell’-19. “Le panchine dell’23 e dell’19, per la prossima stagione, saranno affidate rispettivamente a Massimoe Paolo Montero. Uninizio per entrambi, con obiettivi comuni: portare avanti un progetto ...

