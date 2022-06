Boxe, Giochi del Mediterraneo 2022: Aziz Abbes Mouhiidine vola in semifinale come Sorrentino e Nicoli (Di martedì 28 giugno 2022) Si chiude con soddisfazioni di diversa natura il martedì dell’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2022 per quanto riguarda la Boxe. Uno solo il combattimento nel tabellone maschile, mentre sono ben quattro quelli che, in chiave azzurra, si sono svolti tra le donne. L’Italia ha visto salire sul ring il suo più atteso rappresentante, Aziz Abbes Mouhiidine. Per la stella indiscussa della spedizione facile 3-0 nei confronti dello spagnolo Emmanuel Reyes; in semifinale sfiderà, nei 91 kg, il greco Vakgan Nanitzanian. Boxe, Giochi del Mediterraneo 2022: Gemini e Fiaschetti vanno avanti, Iozia e Commey sconfitti Per quanto riguarda le donne, le vittorie arrivano da Giordana ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Si chiude con soddisfazioni di diversa natura il martedì dell’Italia aidelper quanto riguarda la. Uno solo il combattimento nel tabellone maschile, mentre sono ben quattro quelli che, in chiave azzurra, si sono svolti tra le donne. L’Italia ha visto salire sul ring il suo più atteso rappresentante,. Per la stella indiscussa della spedizione facile 3-0 nei confronti dello spagnolo Emmanuel Reyes; insfiderà, nei 91 kg, il greco Vakgan Nanitzanian.del: Gemini e Fiaschetti vanno avanti, Iozia e Commey sconfitti Per quanto riguarda le donne, le vittorie arrivano da Giordana ...

