Botman arriva al Newcastle | “Felice dell’esperienza al Lille | non la dimenticherò mai”

"Sono davvero felice di aver indossato la maglia del Lille per due anni, è stata un'esperienza incredibile che non dimenticherò mai". Queste sono le parole di Sven Botman, espressosi tramite il social network Instagram nel contesto del suo passaggio dal Lille al Newcastle. Il centrale difensivo olandese è stato per lungo tempo vicino al Milan, sebbene gli inglesi abbiano messo sul piatto 40 milioni di euro ai francesi, irrinunciabili per la società transalpina appunto. Botman, prima di abbracciare i Magpies in Premier League, ha mostrato il suo amore verso il Lille e la sua avventura in Ligue 1, certamente formativa per il calciatore cresciuto nell'Ajax e nel mirino di diversi club in ottica europea.

