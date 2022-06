Bonus TV, i dati aggiornati: restano 55 milioni di euro. Esaurimento dei fondi previsto a settembre (Di martedì 28 giugno 2022) Il mercato TV negli ultimi mesi ha frenato, lasciando ai fondi del Bonus TV qualche settimana in più del previsto; ma l'Esaurimento è ormai prossimo e la misura probabilmente non sarà rifinanziata.... Leggi su dday (Di martedì 28 giugno 2022) Il mercato TV negli ultimi mesi ha frenato, lasciando aidelTV qualche settimana in più del; ma l'è ormai prossimo e la misura probabilmente non sarà rifinanziata....

Pubblicità

IlPedrinhano : RT @FormelloInsider: ?? l'offerta del #Siviglia è di 18 + 2 di bonus. Con queste cifre al #Liverpool verranno dati 6 milioni come da accordo. - FormelloInsider : ?? l'offerta del #Siviglia è di 18 + 2 di bonus. Con queste cifre al #Liverpool verranno dati 6 milioni come da accordo. - GBrain_it : ???????? ???????? ???? – ?????????????? & ?????????????? Con Doky HR gestire le performance dei tuoi dipendenti non sarà più difficile?? Con… - Armandoesse01 : @erosazzurro Dati alla mano per ora siamo più scarsi di prima.Abbiamo come titolare il portiere che l'anno scorso e… - SeacSpa : Bonus 200 euro: fornite le istruzioni operative: tutti i dettagli sulla banca dati All-In Lavoro ??… -