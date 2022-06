Bonus psicologo, il decreto in Gazzetta ufficiale: chi potrà chiedere l’aiuto da 200 a 600 euro (Di martedì 28 giugno 2022) La pubblicazione in Gazzetta ufficiale è arrivata: il Bonus psicologo potrà essere richiesto da tutti i cittadini con un Isee fino ai 50 mila euro e utilizzato presso gli psicologi iscritti all’albo. Dopo le numerose peripezìe che hanno visto prima la bocciatura dell’incentivo in Senato, e poi il reinserimento della misura nel Milleproroghe con una quota inferiore rispetto ai 50 milioni proposti all’inizio, l’aiuto economico pensato dal governo Draghi per promuovere il diritto alla salute mentale è stato finanziato dal Parlamento con 10 milioni di euro per l’anno 2022. Cifra che si tradurrà in un Bonus dai 200 ai 600 euro a seconda del reddito del singolo beneficiario, che non potrà comunque superare ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) La pubblicazione inè arrivata: ilessere richiesto da tutti i cittadini con un Isee fino ai 50 milae utilizzato presso gli psicologi iscritti all’albo. Dopo le numerose peripezìe che hanno visto prima la bocciatura dell’incentivo in Senato, e poi il reinserimento della misura nel Milleproroghe con una quota inferiore rispetto ai 50 milioni proposti all’inizio,economico pensato dal governo Draghi per promuovere il diritto alla salute mentale è stato finanziato dal Parlamento con 10 milioni diper l’anno 2022. Cifra che si tradurrà in undai 200 ai 600a seconda del reddito del singolo beneficiario, che noncomunque superare ...

Pubblicità

giornali_it : Bonus psicologo, al via le domande: fino a 600 euro per 16mila italiani, chi può richiederlo e come fare #28giugno… - LeggiOggi_it : Il decreto interministeriale che fissa le modalità e i criteri per accedere al #bonuspsicologo è stato finalmente p… - Gazzettino : ##bonus psicologo, al via le domande: fino a 600 euro per 16mila italiani, chi può richiederlo e come fare - InfoFiscale : Bonus psicologo 2022: domanda al via entro fine luglio, le istruzioni da seguire - Tweet97789471 : @Roberto_Fico Nega diritti fondamentali ma dice di tutelarli. Appoggia un obbligo che impedisce la scelta, ma difen… -