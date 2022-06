Bonus psicologo | decreto in Gazzetta Ufficiale | valido per ISEE non superiore ai 50mila euro Le info utili PDF

Pubblicità

Filippo Sensi (Deputato, promotore del ''), On. Caterina Biti (Vicepresidente Gruppo PD, Senato della Repubblica), Prof. Angelo Gemignani (Professore ordinario di psicobiologia e ...e sedute on line: attenti alle truffe Ilapre alla possibilità di fare terapia per tutti, ma attenzione a scegliere il medico con cura di Sabina Pignataro A fine maggio ...Su questa problematica, qualcosa si sta muovendo: un esempio per tutti, i 10 milioni di bonus psicologo previsto dal governo. Ma forse serve anche altro. A questo tema è dedicato il Talk per la Salute ...Possono usufruire del Bonus le persone che, a causa dell’emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, si trovano in una condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologi ...