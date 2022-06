Bonus Psicologo, decreto in Gazzetta: come richiederlo (Di martedì 28 giugno 2022) Il decreto interministeriale che fissa le modalità e i criteri per accedere al Bonus Psicologo è stato finalmente pubblicato in Gazzetta Ufficiale. All’interno del testo sono presenti tutte le informazioni sul contributo, dai requisiti alla scelta dei professionisti per le sedute di psicoterapia, passando per l’importo, che sarà variabile in base all’ISEE. In base a quanto si legge nel testo, infatti, ogni cittadino avrà a disposizione fino a 600 euro annui da spendere in percorsi di assistenza psicologica e psicoterapeutica. Essendo il Bonus legato all’Isee, dall’importo massimo di 600 euro si scenderà proporzionalmente fino a un minimo di 200 euro. Sarà possibile richiedere il Bonus, nella misura minima, fino a un Isee di 50.000 euro. Per la misura sono stati stanziati 10 milioni di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 28 giugno 2022) Ilinterministeriale che fissa le modalità e i criteri per accedere alè stato finalmente pubblicato inUfficiale. All’interno del testo sono presenti tutte le informazioni sul contributo, dai requisiti alla scelta dei professionisti per le sedute di psicoterapia, passando per l’importo, che sarà variabile in base all’ISEE. In base a quanto si legge nel testo, infatti, ogni cittadino avrà a disposizione fino a 600 euro annui da spendere in percorsi di assistenza psicologica e psicoterapeutica. Essendo illegato all’Isee, dall’importo massimo di 600 euro si scenderà proporzionalmente fino a un minimo di 200 euro. Sarà possibile richiedere il, nella misura minima, fino a un Isee di 50.000 euro. Per la misura sono stati stanziati 10 milioni di ...

Pubblicità

dimarcantonioM : @Julio_Arnes Giuro qualche tempo fa ho letto uno che asseriva che con misure come il Bonus Psicologo la madre non a… - qn_lanazione : Il bonus psicologo è legge dello Stato: chi può ottenerlo e come richiederlo - ProfgioGa : RT @orizzontescuola: Bonus psicologo, decreto in Gazzetta Ufficiale: valido per ISEE non superiore ai 50mila euro. Le info utili [PDF] http… - orizzontescuola : Bonus psicologo, decreto in Gazzetta Ufficiale: valido per ISEE non superiore ai 50mila euro. Le info utili [PDF] - wilvis1970 : @ProfCampagna Ah, tu sei fermo alla pandemia! Lasciamo perdere. Ti consiglio il bonus psicologo. -