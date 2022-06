Bonus di 200 euro, ecco quando arriva: il calendario dei pagamenti, le date (Di martedì 28 giugno 2022) Se ne parla da tanto, ma ora finalmente il momento è quasi arrivato: presto milioni di italiani riceveranno in busta paga il Bonus di 200 euro, quello che il Governo ha messo a punto per aiutare i lavoratori e le famiglie. A patto, però, che vengano rispettati dei requisiti fondamentali, primo fra tutto il reddito che non deve superare i 35.000 euro. quando viene erogato il Bonus di 200 euro? I più fortunati, quindi i dipendenti, i pensionati, i lavoratori domestici (che devono presentare la domanda entro il 30 settembre) e i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno il Bonus di 200 euro a luglio, altri dovranno aspettare l’autunno per incassare i soldi. È il caso di titolari di Naspi, Dis-Coll, i beneficiari di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 giugno 2022) Se ne parla da tanto, ma ora finalmente il momento è quasito: presto milioni di italiani riceveranno in busta paga ildi 200, quello che il Governo ha messo a punto per aiutare i lavoratori e le famiglie. A patto, però, che vengano rispettati dei requisiti fondamentali, primo fra tutto il reddito che non deve superare i 35.000viene erogato ildi 200? I più fortunati, quindi i dipendenti, i pensionati, i lavoratori domestici (che devono presentare la domanda entro il 30 settembre) e i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza riceveranno ildi 200a luglio, altri dovranno aspettare l’autunno per incassare i soldi. È il caso di titolari di Naspi, Dis-Coll, i beneficiari di ...

Pubblicità

TV2000it : RT @tg2000it: ??#Bonus 200 euro, come fare per ottenerlo #28giugno - CorriereCitta : Bonus di 200 euro, ecco quando arriva: il calendario dei pagamenti, le date - sten_lomonaco : @lulaz46 @soniabetz1 il problema e' che vogliono che rimanga tutto come e', un bonus di 200 euro non fa differenza… - Affaritaliani : Come ottenere i 200 € di bonus del decreto aiuti. Guida passo passo per tutti - L_Economia : Per alcuni lavoratori il bonus 200 euro potrebbe arrivare a breve, mentre altri dovranno attendere l’autunno -