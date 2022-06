Bonus 200 euro | sul sito Inps si può presentare domanda per il contributo - ISTRUZIONI

Pubblicità

Il cedolino pensione INPS di luglio 2022 questo mese è più ricco grazie alla quattordicesima ed alla tanto attesa indennità una tantum anti - inflazione, ossia il cosiddettoeuro . Vediamo dunque quali voci sono contenute nel rateo in corso, visionabili nel cedolino online, consultabile nel fascicolo previdenziale del cittadino o accedendo al servizio online ...E' online dal 27 giugno il servizio di domanda online per richiedere ileuro una tantum. Il servizio è attivo per tutta la platea di cittadini che devono attivarsi a richiedere l'indennità all'Inps. Chi invece lo riceve in maniera automatica non dovrà ...Con ciò si intende che la principale responsabilità sulla legittima erogazione del bonus una tantum è in carico al lavoratore. L’erogazione automatica in busta paga avviene infatti dopo la ...L’Inps ha ufficialmente attivato il servizio online per richiedere il bonus 200 euro. Il bonus di 200 euro è un’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Articolo 31, comma 1, del decreto-legg ...