Bologna | arriva lo ius soli onorario | la cittadinanza “di cartone” utile solo alla propaganda

(Di martedì 28 giugno 2022), 28 giu —sarà la prima città ad avere in Statuto lo ius, ovvero la «di», simbolica e completamente irrilevante ai fini di legge per i giovani figli di immigrati. Fortemente voluta dgiunta del sindaco Matteo Lepore, servirà unicamente all’amministrazione cittadina per appuntarsi al petto l’ennesima «medaglia di pongo» dell’inclusività, mentre il capoluogo emiliano — e l’Emilia-Romagna tutta, con esso — è falciato dpiaga della delinquenza giovanile ad opera delle baby gang multietniche. Le quali — ci scommettiamo — non cesseranno angherie, vandalismi e razzie grazie all’iniziativa petalosa di Lepore & friends. Alo iusdi ...

Pubblicità

CicognaCMercato : ???? #Lykogiannis sarà un nuovo giocatore del #Bologna. Il terzino arriva a a parametro zero dopo l'esperienza al… - TrillerHouse : @uroboro__ Il disagio di sto tipo arriva fin qui a Bologna - fivmano : @matteolepore @EnricoLetta La merda arriva sempre a Bologna prima che nelle altre città - taxidiwtis : RT @RBcasting: Il Cinema Ritrovato di Bologna arriva a Roma. Una selezione di 18 film restaurati dai maggiori archivi del mondo sarà mostra… - cinetecabologna : RT @RBcasting: Il Cinema Ritrovato di Bologna arriva a Roma. Una selezione di 18 film restaurati dai maggiori archivi del mondo sarà mostra… -

Corriere

'I Testimoni di Geova delle province di Modena,, Reggio e Parma sono regolarmente presenti ... La decisione di tornare a incontrare le persone nelle aree pubblichegiusto in tempo per ...Su quanto accaduto a Kremenchukanche la condanna da parte dei leader del G7, riuniti in Germania: "Condanniamo solennemente l'abominevole attacco a un centro commerciale a Kremenchuk. Siamo ... Bologna, il 42esimo anniversario della strage di Ustica: «Vogliamo giustizia e basta con i depistaggi» Avrebbero dovuto acquisire i 24cfu necessari per accedere ai concorsi ordinari per docenti, ma alcuni dei candidati avevano già la risposte.Il presidente dell'Emilia-Romagna : "Draghi ha dato centralità all’Italia.Ma ora riconosca alle Regioni le spese Covid sostenute in ...