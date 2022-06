Bocce, Giochi del Mediterraneo 2022: Italia in finale in cinque gare (Di martedì 28 giugno 2022) Si sono concluse da poco le prove odierne di Bocce ai Giochi del Mediterraneo, competizione multisportiva che si sta svolgendo a Orano (Algeria). Nella giornata odierna sono arrivate diverse soddisfazioni in casa Italia, andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nel doppio maschile della Raffa Marco Di Nicola e Mattia Visconti hanno strappato il pass per l’ultimo atto del torneo sconfiggendo la Libia per 12-1, mentre a livello femminile, sempre nella stessa categoria, hanno conquistato la finale Ilaria Treccani e Flavia Moralli grazie al bellissimo successo per 12- 11 contro l’Algeria. Nel torneo di Petanque, invece, Saverio Amormino e Andrea Chiapello sono riusciti ad accedere alla semifinale con la vittoria per 13-5 contro l’Algeria. Bocce, ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Si sono concluse da poco le prove odierne diaidel, competizione multisportiva che si sta svolgendo a Orano (Algeria). Nella giornata odierna sono arrivate diverse soddisfazioni in casa, andiamo a scoprire tutto quello che è successo. Nel doppio maschile della Raffa Marco Di Nicola e Mattia Visconti hanno strappato il pass per l’ultimo atto del torneo sconfiggendo la Libia per 12-1, mentre a livello femminile, sempre nella stessa categoria, hanno conquistato laIlaria Treccani e Flavia Moralli grazie al bellissimo successo per 12- 11 contro l’Algeria. Nel torneo di Petanque, invece, Saverio Amormino e Andrea Chiapello sono riusciti ad accedere alla semicon la vittoria per 13-5 contro l’Algeria., ...

