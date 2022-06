Biathlon, azzurri in raduno a Hochfilzen verso Milano-Cortina: presente Wierer (Di martedì 28 giugno 2022) Klaus Hollrigl ha deciso di selezionare Hochfilzen come luogo di ritiro del gruppo azzurro di Biathlon, in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Il direttore tecnico di riferimento ha scelto quindi la località austriaca per pianificare la nuova stagione e offrire un incipit di affinità al team nostrano; tra i presenti da segnalare Dorothea Wierer, unica donna, affiancata da Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Cedric Christille, Daniele Fauner; Tommaso Giacomel, Michele Molinari, David Zingerle e Daniele Cappellari. La squadra sarà sotto la supervisione tecnica di Fabio Cinciana, Andrea Zattoni, Daniele Piller Roner, Alexander Inderst e Riccardo Romani; il tutto dall’1 al 13 luglio, una vera e propria preparazione nel cuore dell’estate per ricaricare le pile in ottica nuova annata, ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Klaus Hollrigl ha deciso di selezionarecome luogo di ritiro del gruppo azzurro di, in vista delle Olimpiadi invernali di2026. Il direttore tecnico di riferimento ha scelto quindi la località austriaca per pianificare la nuova stagione e offrire un incipit di affinità al team nostrano; tra i presenti da segnalare Dorothea, unica donna, affiancata da Didier Bionaz, Patrick Braunhofer, Cedric Christille, Daniele Fauner; Tommaso Giacomel, Michele Molinari, David Zingerle e Daniele Cappellari. La squadra sarà sotto la supervisione tecnica di Fabio Cinciana, Andrea Zattoni, Daniele Piller Roner, Alexander Inderst e Riccardo Romani; il tutto dall’1 al 13 luglio, una vera e propria preparazione nel cuore dell’estate per ricaricare le pile in ottica nuova annata, ...

