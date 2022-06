BET Awards: Will Smith miglior attore per “King Richard” (Di martedì 28 giugno 2022) BET Awards: dopo lo schiaffo a Chris Rock durante la diretta degli Oscar, Will Smith prepara il ritorno in scena. L’attore premiato agli Academy Awards per “King Richard – Una Famiglia Vincente” starebbe lavorando per rientrare nel cast del sequel del suo film del 2007 “I Am Legend”. Nel frattempo ha vinto un altro premio. BET Awards: quale premio ha vinto Will Smith? Will Smith ha vinto un altro premio come miglior attore per il ruolo di Richard Williams in “King Richard”, questa volta ai BET Awards. La vittoria non ha generato tanto spettacolo quanto il premio ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 28 giugno 2022) BET: dopo lo schiaffo a Chris Rock durante la diretta degli Oscar,prepara il ritorno in scena. L’premiato agli Academyper “– Una Famiglia Vincente” starebbe lavorando per rientrare nel cast del sequel del suo film del 2007 “I Am Legend”. Nel frattempo ha vinto un altro premio. BET: quale premio ha vintoha vinto un altro premio comeper il ruolo diiams in “”, questa volta ai BET. La vittoria non ha generato tanto spettacolo quanto il premio ...

