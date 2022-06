Berrettini positivo al Covid | sfuma il sogno di Wimbledon

Leggi su velvetmag

(Di martedì 28 giugno 2022) Matteoè risultatoal-19 oggi. L’esito lo ha costretto al ritiro dal più prestigioso dei tornei,. Ad annunciarlo il tennista romano sul suo profilo Instagram. Rammaricato lui che difendeva la finale dello scorso anno.ildi ripetersi,ildi spingere l’asticella più in là della finale dello scorso anno: lui è il n.1 del tennis italiano: Matteo. Tra i grandi favoriti alla vittoria finale di, come non era mai accaduto prima, è costretto a ritirarsi dal torneo a causa della positività al-19. A comunicare l’esito dell’esame è stato lo stesso Matteo sul suo profilo Instagram ammettendo il suo profondo dispiacere. Si chiude ...