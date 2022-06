Berrettini positivo al Covid | salta Wimbledon

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS WIMBLEDON, BERRETTINI POSITIVO AL COVID Il tennista italiano annuncia il ritiro #SkySport… - FiorinoLuca : ?? Matteo Berrettini salta Wimbledon. L’azzurro è risultato positivo al covid-19 ?? #Wimbledon IG ?? @MattBerrettini - sportface2016 : +++#Tennis, Matteo #Berrettini positivo al #COVID19: salta #Wimbledon+++ - marcodifonzo : Berrettini: Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test COVID-19 - livetennisit : Wimbledon: Che sfortuna! Matteo Berrettini positivo al Covid. Niente torneo -

la Repubblica

Come per, si profila un esordio comodo anche per Nadal , che affronterà il giovane ... ieri ha perso un possibile protagonista: l'esperto Marin Cilic, costretto a ritirarsi perché...E in conferenza stampa elogia Matteo, il rivale che lo scorso anno riuscì a metterlo ... "Per entrambe èessere al secondo turno di un torneo come questo. Per me andare avanti ... Berrettini si ritira da Wimbledon, è positivo al Covid Matteo Berrettini è costretto a rinunciare al torneo di Wimbledon ... “Ho il cuore spezzato nell'annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa di un risultato positivo al test COVID-19. Ho avuto ...Era tra i preferiti alla vittoria, arrivava a Wimbledon dopo le vittorie pazzesche di due tornei, a Stoccarda prima e al Queen’s poi, ma ogni speranza di successo anche nello Slam britannico è svanita ...