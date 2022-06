Berrettini KO per il Covid, salta Wimbledon: «Ho il cuore spezzato» (Di martedì 28 giugno 2022) Non ci sarà sul prato di Wimbledon Matteo Berrettini, che ha scoperto oggi di essere positivo al Coronavirus. Il tennista romano doveva esordire oggi alle 14, ora italiana, contro Garin per un ritorno attesissimo dopo la finale conquistata seppur sconfitto nella scorsa edizione contro Novak Djokovic. «Ho il cuore spezzato nell’annunciare che devo ritirarmi da Wimbledon a causa del risultato positivo del test Covid-19 – ha scritto Berrettini sul suo profilo Instagram – Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo. Non ho parole ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Non ci sarà sul prato diMatteo, che ha scoperto oggi di essere positivo al Coronavirus. Il tennista romano doveva esordire oggi alle 14, ora italiana, contro Garin per un ritorno attesissimo dopo la finale conquistata seppur sconfitto nella scorsa edizione contro Novak Djokovic. «Ho ilnell’annunciare che devo ritirarmi daa causa del risultato positivo del test-19 – ha scrittosul suo profilo Instagram – Ho avuto sintomi influenzali e sono stato in isolamento negli ultimi giorni. Nonostante i sintomi non siano gravi, ho deciso che era importante fare un altro test questa mattina per proteggere la salute e la sicurezza dei miei compagni concorrenti e di tutti gli altri coinvolti nel torneo. Non ho parole ...

