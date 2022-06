Berrettini-Garin in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Wimbledon 2022 (Di martedì 28 giugno 2022) Matteo Berrettini affronterà Cristian Garin nel contesto del primo turno di Wimbledon 2022, storico torneo di scena sul verde di Londra. Il finalista dell’edizione scorsa, italiano classe ’96, esordirà quest’anno contro lo specialista sul rosso cileno; debutto che non presenta particolari insidie per Berrettini, il quale sulla carta è superiore in tutto e per tutto all’avversario sull’erba, sia per caratteristiche che considerando semplicemente i risultati inanellati di recente. Il romano è inoltre reduce dal bis di trionfi a Stoccarda e al Queen’s, mentre il sudamericano ha perso all’esordio sia in quel di Halle che presso Eastbourne. Seppur l’azzurro sia nettamente favorito, bisogna non che non sottovaluti alcun avversario, quantomeno per evitare cali di tensione imprevisti e sorprese sgradite ... Leggi su sportface (Di martedì 28 giugno 2022) Matteoaffronterà Cristiannel contesto del primo turno di, storico torneo di scena sul verde di Londra. Il finalista dell’edizione scorsa, italiano classe ’96, esordirà quest’anno contro lo specialista sul rosso cileno; debutto che non presenta particolari insidie per, il quale sulla carta è superiore in tutto e per tutto all’avversario sull’erba, sia per caratteristiche che considerando semplicemente i risultati inanellati di recente. Il romano è inoltre reduce dal bis di trionfi a Stoccarda e al Queen’s, mentre il sudamericano ha perso all’esordio sia in quel di Halle che presso Eastbourne. Seppur l’azzurro sia nettamente favorito, bisogna non che non sottovaluti alcun avversario, quantomeno per evitare cali di tensione imprevisti e sorprese sgradite ...

