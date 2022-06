Berrettini e Cilic positivi, Djokovic (non vaccinato) dribbla il Covid a Wimbledon (Di martedì 28 giugno 2022) Novak Djokovic ha ribadito appena l’altroieri che lui a farsi il vaccino per il Covid non ci pensa proprio. E che per questo motivo salterà gli Us Open (a meno che gli Stati Uniti non cambino le regole d’ingresso nel Paese). Nel frattempo il virus, a Wimbledon lo “accompagna”, e per ora lo evita. Prima è risultato positivo Marin Cilic. Il finalista dell’edizione 2017, numero 17 del mondo, si è allenato con il serbo, si è fatto la doccia, si è cambiato e s’è fatto un tampone: addio torneo. Ha condiviso con lui il campo, e lo staff di Djokovic ora è un tantino preoccupato. Poi è saltato anche Matteo Berrettini, da tutti accreditato come il suo principale sfidante sull’erba londinese, dopo aver vinto di fila Stoccarda e il Queen’s, inanellando una serie di vittorie quasi imbarazzante dal ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 28 giugno 2022) Novakha ribadito appena l’altroieri che lui a farsi il vaccino per ilnon ci pensa proprio. E che per questo motivo salterà gli Us Open (a meno che gli Stati Uniti non cambino le regole d’ingresso nel Paese). Nel frattempo il virus, alo “accompagna”, e per ora lo evita. Prima è risultato positivo Marin. Il finalista dell’edizione 2017, numero 17 del mondo, si è allenato con il serbo, si è fatto la doccia, si è cambiato e s’è fatto un tampone: addio torneo. Ha condiviso con lui il campo, e lo staff diora è un tantino preoccupato. Poi è saltato anche Matteo, da tutti accreditato come il suo principale sfidante sull’erba londinese, dopo aver vinto di fila Stoccarda e il Queen’s, inanellando una serie di vittorie quasi imbarazzante dal ...

