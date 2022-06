Bergamo, candidati al PNRR 15 cassoni interrati per i rifiuti (Di martedì 28 giugno 2022) Bergamo. Ordine del giorno collegato alla Tari e presentato dal consigliere Filippo Bianchi bocciato, ma diventa occasione per far raccontare, nella replica dell’assessore Stefano Zenoni per portare alla luce un progetto per il quale il comune ha chiesto un finanziamento tramite PNRR. “Accolgo l’idea dei cassoni interrati, e lo faccio perché abbiamo candidato al fondo del PNRR, l’acquisto, per un importo di 550.000 di 15 cassoni interrati con relativa attrezzatura. Vediamo cosa ci risponderanno, ecco. Per noi, laddove fosse approvato il progetto, si tratterebbe della prima sperimentazione di raccolta differenziata ibrida e avremmo individuato alcune zone particolari della città per portarla avanti, come ad esempio Piazza Dante, il centro Piacentiniano, la zona di Borgo ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 giugno 2022). Ordine del giorno collegato alla Tari e presentato dal consigliere Filippo Bianchi bocciato, ma diventa occasione per far raccontare, nella replica dell’assessore Stefano Zenoni per portare alla luce un progetto per il quale il comune ha chiesto un finanziamento tramite. “Accolgo l’idea dei, e lo faccio perché abbiamo candidato al fondo del, l’acquisto, per un importo di 550.000 di 15con relativa attrezzatura. Vediamo cosa ci risponderanno, ecco. Per noi, laddove fosse approvato il progetto, si tratterebbe della prima sperimentazione di raccolta differenziata ibrida e avremmo individuato alcune zone particolari della città per portarla avanti, come ad esempio Piazza Dante, il centro Piacentiniano, la zona di Borgo ...

