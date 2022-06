Beppe Grillo incontra i parlamentari M5s: “Nostro appoggio al governo avanti finché le battaglie vengono considerate” (Di martedì 28 giugno 2022) Il governo va “avanti con l’appoggio del Movimento 5 stelle“, finché le sue battaglie vengono prese in considerazione, “dal superbonus al reddito di cittadinanza al salario minimo”. Beppe Grillo è tornato a Montecitorio per una seconda giornata di incontri con i parlamentari M5s e ha ribadito che per il momento non lasciano l’esecutivo. Ma non è un sostegno a qualsiasi condizione, come già detto più volte dal presidente Giuseppe Conte. In particolare, di fronte alle pressioni di alcuni eletti, il garanto non avrebbe escluso la possibilità di togliere i ministri e dare l’appoggio esterno: “Può essere una strada – avrebbe aperto il garante del Movimento – ne parliamo con Giuseppe per valutarla”, avrebbe aggiunto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Ilva “con l’del Movimento 5 stelle“,le sueprese in considerazione, “dal superbonus al reddito di cittadinanza al salario minimo”.è tornato a Montecitorio per una seconda giornata di incontri con iM5s e ha ribadito che per il momento non lasciano l’esecutivo. Ma non è un sostegno a qualsiasi condizione, come già detto più volte dal presidente Giuseppe Conte. In particolare, di fronte alle pressioni di alcuni eletti, il garanto non avrebbe escluso la possibilità di togliere i ministri e dare l’esterno: “Può essere una strada – avrebbe aperto il garante del Movimento – ne parliamo con Giuseppe per valutarla”, avrebbe aggiunto ...

fattoquotidiano : M5s, Beppe Grillo a Roma: il primo colloquio è con Conte. Sul tavolo l’ipotesi di una deroga al limite del secondo… - fattoquotidiano : Il Movimento di Giuseppe Conte, svuotato dalla scissione, si dimena per restare a galla. Ma Beppe Grillo, l’ultima… - riotta : Il presidente della Camera @Roberto_Fico dice a proposito #M5S 'Il movimento non è mai stato contro la @NATO '. Il… - sissiisissi2 : RT @sissiisissi2: Il garante del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo sarebbe “sorpreso e dispiaciuto” per gli attacchi su presunti dissidi con… - Rosyfree74 : RT @soniabetz1: @steal61 @beppe_grillo @GiuseppeConteIT è più fedele a Draghi che a chi li ha votati, triste epilogo @beppe_grillo @Giusepp… -