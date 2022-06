Beni confiscati alla mafia, dalla Regione 2,5 milioni per il recupero: 3 sono a Bergamo (Di martedì 28 giugno 2022) Quasi 2,5 milioni di euro per il recupero di Beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Lo prevede il decreto della Direzione Generale Sicurezza di Regione Lombardia, grazie al quale saranno finanziate tutte le 40 domande pervenute. Gli enti beneficiari si trovano in 24 comuni delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Milano, Monza Brianza e Pavia. “Il recupero dei Beni confiscati – ha dichiarato l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato – è una delle priorità di Regione Lombardia. Gli enti beneficiari riceveranno nei prossimi giorni la comunicazione dell’assegnazione del contributo. Restituire alla ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 giugno 2022) Quasi 2,5di euro per ildiimmobilicriminalità organizzata. Lo prevede il decreto della Direzione Generale Sicurezza diLombardia, grazie al quale saranno finanziate tutte le 40 domande pervenute. Gli enti beneficiari si trovano in 24 comuni delle province di, Brescia, Como, Cremona, Milano, Monza Brianza e Pavia. “Ildei– ha dichiarato l’assessore regionaleSicurezza, Immigrazione e Polizia locale Riccardo De Corato – è una delle priorità diLombardia. Gli enti beneficiari riceveranno nei prossimi giorni la comunicazione dell’assegnazione del contributo. Restituire...

zazoomblog : Beni confiscati 25 milioni dalla Regione Lombardia per il recupero di 40 immobili - #confiscati #milioni #dalla… - ottopagine : Regione: parere favorevole a piano beni confiscati in Campania #Napoli - globalistIT : - infoitinterno : BENI CONFISCATI, DA REGIONE LOMBARDIA 2,5 MILIONI PER IL RECUPERO DI 40 IMMOBILI - GhiselliFabio1 : Attendo spiegazioni, serie non cazzate da studente che non ha studiato, su quale base giuridica beni di cittadini r… -