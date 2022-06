Bebe Vio sbarca su LinkedIn: “Per un mondo senza barriere cambiamo le regole dello sport” (Di martedì 28 giugno 2022) Schermitrice, campionessa paraolimpica e mondiale di fioretto individuale. Questa è Bebe Vio. Un modello nello sport come nella vita, come ha saputo dimostrare in questi anni, diventando un esempio sfavillante e seguitissimo. Nonostante la meningite fulminante che l’ha colpita all’età di 11 anni, trasformando la sua vita da un giorno all’altro, questa giovanissima donna, ha saputo cogliere tutte le opportunità che questa nuova condizione le presentava. Non ha più gambe né braccia perché le sono state amputate per salvarsi la vita, ma ha una carica incredibile, ha provato tutti gli sport, dalla ginnastica artistica alla corsa, dall’hand biking al ping pong. Nulla l’ha mai scoraggiata. E’ proprio con questa determinazione che si è iscritta al social LinkedIn. Tutta la carica di Bebe Vio ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 28 giugno 2022) Schermitrice, campionessa paraolimpica e mondiale di fioretto individuale. Questa èVio. Un monellocome nella vita, come ha saputo dimostrare in questi anni, diventando un esempio sfavillante e seguitissimo. Nonostante la meningite fulminante che l’ha colpita all’età di 11 anni, trasformando la sua vita da un giorno all’altro, questa giovanissima donna, ha saputo cogliere tutte le opportunità che questa nuova condizione le presentava. Non ha più gambe né braccia perché le sono state amputate per salvarsi la vita, ma ha una carica incredibile, ha provato tutti gli, dalla ginnastica artistica alla corsa, dall’hand biking al ping pong. Nulla l’ha mai scoraggiata. E’ proprio con questa determinazione che si è iscritta al social. Tutta la carica diVio ...

