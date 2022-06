Beautiful Anticipazioni 29 giugno 2022: Quinn folgorata da Carter. La situazione si fa bollente! (Di martedì 28 giugno 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Beautiful in onda il 29 giugno su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che quando Carter aprirà la porta di casa a torso nudo, Quinn rimarrà affascinata dalla bellezza scultorea dell'avvocato. Leggi su comingsoon (Di martedì 28 giugno 2022) Scopriamo insieme ledella Puntata diin onda il 29su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che quandoaprirà la porta di casa a torso nudo,rimarrà affascinata dalla bellezza scultorea dell'avvocato.

redazionetvsoap : #beautiful #anticipazioni #puntateitaliane Cosa succede LA PROSSIMA SETTIMANA? Ecco le #trame - zazoomblog : Beautiful Una Vita Un Altro Domani e Brave and Beautiful Anticipazioni: Puntate di oggi 28 giugno 2022 -… - infoitcultura : Brave and Beautiful, quando finisce in Italia e anticipazioni per le ultime puntate - zazoomblog : Anticipazioni Brave and Beautiful 2 29 giugno 2022: puntata 65 - #Anticipazioni #Brave #Beautiful - infoitcultura : Beautiful, le anticipazioni del 28 giugno -