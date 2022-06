Beach volley, AIBVC Bper Banca Italia Tour 2022. Bis di Bertozzi/Luca sulla spiaggia di Roseto! Ok Margaritelli/Marta (Di martedì 28 giugno 2022) Si è disputata sulla sabbia di Roseto degli Abruzzi nello scorso week end la terza tappa dell’AIBVC Bper Banca Italia Tour senza troppe sorprese ma con molto spettacolo. Anche sulla spiaggia di Roseto degli Abruzzi in campo femminile il successo è targato Nicol Bertozzi e Jennifer Luca, che dopo Viareggio hanno bissato anche in terra abruzzese. La logistica non aiuta, una di Roma, l’altra di Cesenatico, ma la coppia sia dal punto di vista tattico, sia caratteriale funziona alla grande. Un cammino perfetto, hanno “asfaltato” ogni avversaria e poi si sono trovate in finale a battere per 2-0 Milena Stacchiotti e Jessica Belliero Piccinin che hanno dato del filo da torcere. Jenny e Nicol hanno impresso un ritmo ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Si è disputatasabbia di Roseto degli Abruzzi nello scorso week end la terza tappa dell’senza troppe sorprese ma con molto spettacolo. Anchedi Roseto degli Abruzzi in campo femminile il successo è targato Nicole Jennifer, che dopo Viareggio hanno bissato anche in terra abruzzese. La logistica non aiuta, una di Roma, l’altra di Cesenatico, ma la coppia sia dal punto di vista tattico, sia caratteriale funziona alla grande. Un cammino perfetto, hanno “asfaltato” ogni avversaria e poi si sono trovate in finale a battere per 2-0 Milena Stacchiotti e Jessica Belliero Piccinin che hanno dato del filo da torcere. Jenny e Nicol hanno impresso un ritmo ...

