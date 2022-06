Beach tennis | tutto pronto a Ostia per il Campionato Italiano

(Di martedì 28 giugno 2022)– Si accendono i riflettori e cresce l’entusiasmo sulla spiaggia di. Numeri da record, alla chiusura delle iscrizioni, per i Campionati Italiani Giovanili ed Over che vedranno in gara, da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio, oltre 500 atleti provenienti da ogni parte d’Italia, per contendersi i 29 titoli nazionali in palio, 20 giovanili, under 12-14-16-18, e 9 Over, 40-45-50-55-60, con gare di doppio maschile, doppio femminile, doppio misto, singolare maschile e femminile. Cifre mai raggiunte in passato dalla disciplina che, grazie al grande lavoro del settoredella Federazione Italiana, insediatosi nello scorso ottobre, ha avuto negli tempi una crescita costante e continua. Di altissimo livello tecnico la partecipazione, praticamente tutti i migliori che ...

Si registrano 'numeri da record' per i campionati di beach tennis a Ostia. "Un risultato mai ottenuto prima". Dove oltre 500 atleti, arrivano da ogni parte d'Italia, per contendersi i 29 titoli nazion ...