**Bce: Lagarde, 'scudo anti-spread efficace, garantirà politiche bilancio sane'** (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. -(Adnkronos) - Per evitare i rischi di frammentazione che bloccherebbero la trasmissione delle scelte di politica monetaria la Bce ha deciso "di accelerare il completamento della progettazione di un nuovo strumento": uno 'scudo anti-spread' che "dovrà essere efficace e proporzionato" ma anche "prevedere sufficienti garanzie per mantenere lo slancio degli Stati membri verso sane politiche di bilancio". Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento alla conferenza annuale di Sintra sulle banche centrali, evidenziando la determinazione dell'Eurotower a impedire 'esplosioni' nei differenziali ma al tempo stesso rassicurando contro politiche fiscali 'allegre' grazie allo scudo ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. -(Adnkronos) - Per evitare i rischi di frammentazione che bloccherebbero la trasmissione delle scelte di politica monetaria la Bce ha deciso "di accelerare il completamento della progettazione di un nuovo strumento": uno '' che "dovrà esseree proporzionato" ma anche "prevedere sufficienti garanzie per mantenere lo slancio degli Stati membri versodi". Lo sottolinea la presidente della Bce Christinenel suo intervento alla conferenza annuale di Sintra sulle banche centrali, evidenziando la determinazione dell'Eurotower a impedire 'esplosioni' nei differenziali ma al tempo stesso rassicurando controfiscali 'allegre' grazie allo...

Pubblicità

classcnbc : +++#Lagarde (#BCE) in audizione al Parlamento Europeo: nostre proiezioni sull'#inflazione erano fuori obiettivo per… - TV7Benevento : **Bce: Lagarde, 'scudo anti-spread efficace, garantirà politiche bilancio sane'** - - MilanoFinanza : Lagarde (Bce): lo scudo anti-spread consentirà il rialzo dei tassi - InvestimentiBNP : Borse europee in territorio positivo oggi, mentre gli operatori rimangono focalizzati sulle parole della presidente… - itsaudade : RT @dariodangelo91: #Lagarde prova a partorire il suo personale 'whatever it takes': 'Determinati a lottare contro l'#inflazione, affronter… -