Bce | Lagarde | ' manteniamo stima crescita Eurozona nonostante perdita slancio'

Roma, 26 giu. - (Adnkronos) - In un contesto globale difficile, fra impatto della guerra, elevata inflazione e problemi alle catene di approvvigionamento "abbiamo rivisto nettamente al ribasso le nostre previsioni di crescita per il prossimo biennio" per l'Eurozona "ma ci aspettiamo ancora tassi di crescita positivi nonostante la perdita di slancio" della ripresa grazie ai "cuscinetti" legati ai risparmi delle famiglie e alla domanda interna. Lo afferma la presidente della Bce Christine Lagarde nel suo intervento alla conferenza annuale di Sintra sulle banche centrali.

