(Di martedì 28 giugno 2022) Sembra sempre più lontano da Atlanta il futuro di: l’azzurro sembrerebbe essere vicino a una nuova avventura in NBA che lo porterebbe in Texas alla corte di Gregg Popovich e dei suoi San, stando alle ultime voci di mercato che arrivano da oltreoceano. La notizia è stata trapelata da un giornalista vicino all’ambiente Hawks, Zach Klein, secondo il quale Atlanta sarebbe molto interessata a ingaggiare, imbastendo unacon i Sannella quale rientrerebbe, per l’appunto, il Gallo ma non solo. Si parla, infatti, anche delinserimento di prossime scelte ai draft (naturalmente a favore degli) per convincerli a privarsi di ...

Pubblicità

zazoomblog : Basket Niccolò Mannion: Virtus o NBA? Spunta una clamorosa ipotesi - #Basket #Niccolò #Mannion: #Virtus - vaniatoni2 : #Basket e diritti televisivi Serie A: terminato l'accordo con la #Rai per la trasmissione in chiaro di una partita… -

OA Sport

Al momento dunque resta fuori dal campo l'della ripresa dei negoziati e il conflitto nelle ... Ore 17.28 Russia proroga di 6 mesi detenzione starUsa La detenzione in Russia della star ...Negli ultimi sei anni al Convitto sono stati conclusi importanti lavori strutturali, come la realizzazione dei campi da, da pallavolo e da calcio a cinque in erba sintetica. L'del ... Basket, ipotesi San Antonio Spurs per Danilo Gallinari Possibile trade per arrivare a Dejounte Murray Nel caso, la più pronta a comprare è il Basket Bologna 2.106, retrocesso dopo gli spareggi ... in caso di necessità (l’anno scorso erano infatti nel gruppo B). Ipotesi Sulla carta il turnover delle ...Serie B. Il tecnico imolese resterà altre due stagioni. Saranno lui e Marchi a costruire il roster che affronterà il prossimo campionato ...