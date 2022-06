Basket: Gabriele Procida potrebbe non andare subito ai Detroit Pistons. Europa nel destino dell’ex Fortitudo? (Di martedì 28 giugno 2022) Una delle conseguenze classiche dell’essere scelti al secondo giro del draft NBA è che le franchigie possono decidere di non impiegare subito i giocatori in questione. Il caso potrebbe diventare lo stesso anche per Gabriele Procida, che dopo aver ricevuto la 36a chiamata è un giocatore i cui diritti sono dei Detroit Pistons. Dalle parti della Motown, però, potrebbe non esserci l’intenzione immediata di mettere a roster il giocatore ormai ex Fortitudo Bologna e prima ancora Cantù. Per lui, infatti, sarebbe pronto, almeno nel futuro più prossimo, un futuro in Europa per sviluppare il proprio gioco. Basket, Billy Baron è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano Un gioco che, peraltro, ha impressionato gli scout NBA sia ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Una delle conseguenze classiche dell’essere scelti al secondo giro del draft NBA è che le franchigie possono decidere di non impiegarei giocatori in questione. Il casodiventare lo stesso anche per, che dopo aver ricevuto la 36a chiamata è un giocatore i cui diritti sono dei. Dalle parti della Motown, però,non esserci l’intenzione immediata di mettere a roster il giocatore ormai exBologna e prima ancora Cantù. Per lui, infatti, sarebbe pronto, almeno nel futuro più prossimo, un futuro inper sviluppare il proprio gioco., Billy Baron è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano Un gioco che, peraltro, ha impressionato gli scout NBA sia ...

