Bargiggia: “Koulibaly-Juve, ecco la verità. Mertens non rinnova. Ostigard trattativa arenata” (Di martedì 28 giugno 2022) Paolo Bargiggia ha fatto il punto sul calciomercato del Napoli a cominciare dall’interesse della Juve per Koulibaly. Paolo Bargiggia ha riportato le ultime notizie sul calciomercato del Napoli ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione di Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio Koulibaly-JuveNTUS: TUTTA LA verità “Koulibaly-Juve, operazione ad un passo? “A me non risulta questa notizia. Per poter presentare una proposta al Napoli, la Juventus dovrebbe cedere alcuni calciatori. In questo momento, i bianconeri non hanno ancora venduto nessuno, stanno valutando le proposte per De Ligt, accostato al Chelsea, anche se non ancora soddisfacenti. Il club punterebbe Koulibaly soltanto con un’uscita in ... Leggi su napolipiu (Di martedì 28 giugno 2022) Paoloha fatto il punto sul calciomercato del Napoli a cominciare dall’interesse dellaper. Paoloha riportato le ultime notizie sul calciomercato del Napoli ai microfoni di 1 Football Club, trasmissione di Luca Cerchione in onda su 1 Station RadioNTUS: TUTTA LA, operazione ad un passo? “A me non risulta questa notizia. Per poter presentare una proposta al Napoli, lantus dovrebbe cedere alcuni calciatori. In questo momento, i bianconeri non hanno ancora venduto nessuno, stanno valutando le proposte per De Ligt, accostato al Chelsea, anche se non ancora soddisfacenti. Il club punterebbesoltanto con un’uscita in ...

Pubblicità

napolipiucom : Bargiggia: 'Koulibaly-Juve, ecco la verità. Mertens noi rinnova. Ostigard trattativa arenata' #Bargiggia… - 100x100Napoli : Paolo #Bargiggia riferisce sulle voci relative a #Koulibaly e #Simeone. - junews24com : Bargiggia lo allontana dalla Juve: «Non andrebbe in nessun'altra italiana!» - - TUTTOJUVE_COM : Bargiggia: 'La Juve prima di poter fare un'offerta per Koulibaly deve fare delle cessioni, il giocatore ha fatto sa… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Bargiggia: 'Ospina vicino all'Al Nassr, Simeone piace al Napoli ma solo se va via Petagna, Deulofeu? Prima de… -