Barca di San Pietro, la tradizione contadina e come prepararla

Il 29 giugno è la festa del santo patrono di San Pietro, protettore dei pescatori. Un'antica tradizione contadina, ma ancora molto sentita, consiste nella preparazione della Barca di San Pietro. Un tocco magico che farà comparire un veliero all'interno di un contenitore di vetro.

La tradizione contadina legata al veliero del santo protettore dei pescatori

Sono molte le tradizioni contadine che si tramandano da secoli e la Barca di San Pietro è una di queste. Un veliero formato dalla chiara d'uovo dentro un contenitore di vetro è il simbolo di buon auspicio in ricorrenza della festa del santo patrono di San Pietro, protettore dei pescatori. Il rituale solitamente si compie tra la notte del 28 e il 29 giugno.

