Barbara Balanzoni radiata dall'Ordine dei Medici di Venezia per le sue posizioni (violente) No vax (Di martedì 28 giugno 2022) La dottoressa Barbara Balanzoni, nota per le sue prese di posizione No vax, è stata radiata dall'Ordine dei Medici di Venezia. Ad annunciarlo è stata lei stessa su Twitter in una serie di post in cui ha pubblicato anche i nomi dei Medici che l'hanno radiata. Secondo l'Ordine Balanzoni ha assunto «con toni violenti e aggressivi» una posizione di totale rigetto di tutta la gestione della pandemia, conducendo una campagna di aggressione verbale contro colleghi, ospedali, il ministero e lo stesso Ordine. La dottoressa, secondo i suoi colleghi, ha «insultato senza ritegno, usato frasi e parole volgari e scurrili». Balanzoni ha in più occasioni dichiarato di aver curato persone a casa dalla Covid-19, senza portare mai ...

