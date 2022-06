Barbara Balanzoni, la dottoressa No Vax radiata dall'Ordine dei medici. Lei tira dritto: "Me ne fotto" (Di martedì 28 giugno 2022) Tra le motivazioni che hanno portato la commissione a decidere: "Abusando della credibilità che il suo status professionale le attribuiva ha assunto, con toni estremamente violenti ed aggressivi, una posizione di completo e totale rigetto di tutta la gestione pandemica,... Leggi su repubblica (Di martedì 28 giugno 2022) Tra le motivazioni che hanno portato la commissione a decidere: "Abusando della credibilità che il suo status professionale le attribuiva ha assunto, con toni estremamente violenti ed aggressivi, una posizione di completo e totale rigetto di tutta la gestione pandemica,...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : E' stata radiata dall'ordine dei Medici di Venezia Barbara Balanzoni, nota per le sue posizioni no vax, espresse in… - MediasetTgcom24 : Venezia, radiata dall'Ordine dei Medici la dottoressa No Vax Barbara Balanzoni: 'Me ne fotto' #BarbaraBalanzoni… - Corriere : Venezia, radiata la dottoressa no vax: «Campagna d’odio contro colleghi» - skybash_ : RT @byoblu: L’Ordine dei Medici si è pronunciato contro Barbara Balanzoni: radiazione dall’Albo a causa delle sue posizioni contro vaccino… - Sean14745492 : RT @Robertonuzzoam: Esprimo vicinanza e solidarietà alla Dottoressa Barbara Balanzoni, anche da parte degli iscritti al mio canale Telegram… -