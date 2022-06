Bankitalia | Il Foglio | “Visco si dimetterà per sottrarre la nomina del successore a istanze populiste” Draghi | “Non ne so nulla”

(Di martedì 28 giugno 2022)si limita a far sapere che l’ipotesi “non è all’ordine del giorno“. Mariodal G7 in Germania dice di non saperne “assolutamente” e aggiunge che “sarà il governatore a decidere quando vuole, è sempre stato così”. Finora, insomma, nessuna esplicita smentita. Il tema è la possibilità che il governatore diIgnaziosi dimetta in autunno in modo che il presidente del Consiglio possa sostituirlo con un fedelissimo come Fabio Panetta sottraendo laal governo che uscirà dalle urne nel 2023. In modo da evitare che “il dopopossa essere un domani espressione di nuove“. A dar conto dell’indiscrezione è Il: il direttore Claudio Cerasa scrive che ...

Pubblicità

fisco24_info : Bankitalia, cosa c'è dietro l'ipotesi di dimissioni di Visco: (Adnkronos) - La notizia del Foglio, smentita da Via… - fisco24_info : Bankitalia: dimissioni Visco non all'ordine del giorno: L'istituto dopo la dopo notizia diffusa da Il Foglio -

Il Fatto Quotidiano

La notizia del, smentita da Via Nazionale, è il segnale di una preoccupazione reale La notizia riportata dal, e smentita da, va contestualizzata. Anche perché il fatto che l'ipotesi di dimissioni anticipate del Governatore Ignazio Visco non sia all'ordine del giorno non vuol dire che il ..."La notizia è gustosa, è stata confermata alda alcune fonti importanti, ed è una notizia ... Dopo una parentesi all'OCSE e il ritorno in, è nominato nel 2004 Direttore centrale per le ... Bankitalia, Il Foglio: “Visco si dimetterà per sottrarre la nomina del successore a istanze… Bankitalia, Visco potrebbe dimettersi in anticipo prima del voto in 2023 - Il Foglio Da Reuters - 28.06.2022 ROMA (Reuters) - Il governatore di Bankitalia Ignazio Visco potrebbe dimettersi con un anno ...La notizia riportata dal Foglio, e smentita da Bankitalia, va contestualizzata. Anche perché il fatto che l'ipotesi di dimissioni anticipate del Governatore Ignazio Visco non sia all'ordine del giorno ...