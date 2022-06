(Di martedì 28 giugno 2022) Roma, 28 giu. (Adnkronos) - Non è all'dell'ipotesi delleanticipate del governatore Ignazio. Lo diconodella Banca d'Italia in riferimento all'articolo pubblicato oggi da un quotidiano, nel quale si indicavano le possibilidel governatore, in anticipo rispetto alla scadenza del mandato nel 2023.

Pubblicità

Il Sannio Quotidiano

... alla fine di ottobre, un anno prima della scadenza naturale, il governatore di, Ignazio ... La notizia è gustosa, è stata confermata al Foglio da alcuneimportanti, ed è una notizia che ......6%) rischia di non bastare a causa degli aumenti delle materie prime, del gas e delle... responsabile della Divisione Analisi e ricerca economica territoriale (Aret) dia Napoli - ... Bankitalia: fonti, dimissioni Visco non all'ordine del giorno Lo dicono fonti della Banca d'Italia in riferimento all'articolo pubblicato oggi da un quotidiano, nel quale si indicavano le possibili dimissioni del governatore, in anticipo rispetto alla scadenza ...Il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, potrebbe lasciare il suo incarico a ottobre, con un ano di anticipo rispetto alla scadenza naturale del ...