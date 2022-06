(Di martedì 28 giugno 2022) Non è all'dell'ipotesi delleanticipate del governatore Ignazio. Lo diconodella Banca d'Italia in riferimento all'articolo pubblicato oggi da un quotidiano, nel quale si indicavano le possibilidel governatore, in anticipo rispetto alla scadenza del mandato nel 2023.

Pubblicità

AndreaPira : Fonti di Bankitalia smentiscono l'ipotesi di dimissioni del governatore Visco con un anno di anticipo. O almeno ora… - zazoomblog : Bankitalia: fonti dimissioni Visco non allordine del giorno - #Bankitalia: #fonti #dimissioni #Visco - TV7Benevento : Bankitalia: fonti, dimissioni Visco non all'ordine del giorno - -

"La notizia è gustosa, è stata confermata al Foglio da alcuneimportanti, ed è una notizia ... Dopo una parentesi all'OCSE e il ritorno in, è nominato nel 2004 Direttore centrale per le ...smentiscono il contenuto di un articolo di stampa Non è all'ordine del giorno l'ipotesi delle dimissioni anticipate del governatore di, Ignazio Visco. Lo diconodella Banca d'Italia in riferimento all'articolo pubblicato oggi da un quotidiano, nel quale si indicavano le possibili dimissioni del governatore, in ...Banca d'Italia ha fatto sapere che l'ipotesi di dimissioni anticipate del governatore Ignazio Visco "non è all'ordine del giorno".Il governatore, al secondo mandato alla guida della banca centrale, non starebbe valutando al momento il passo indietro ...