Bando endotermiche - Cingolani | va bene lelettrico | ma è urgente eliminare 12 milioni di auto inquinanti

(Di martedì 28 giugno 2022) Il 2035 come deadline per la messa aldei motori endotermici è da considerare un successo, considerato che i Paesi non produttori dimobili spingevano per il 2030, se non prima. Tuttavia, l'approccio dell'Europa è stato ideologico, pregiudizievolmente contro l', nel scegliere un'unica tecnologia e chiudere le porte ad altre che avrebbero ridotto l'impronta di CO2 anche del parco circolante. Così, alla vigilia della discussione del Consiglio Ambiente dell'Ue sulla proposta di stop alla vendita dicon motore endotermico dal 2035, il ministro italiano della Transizione ecologica, Roberto, ha parlato con Quattroruote dei temi più caldi del momento. E di che cosa l'Italia vorrebbe portare a casa nella prossima fase di negoziati. Ministro, come la pensa sul voto ...