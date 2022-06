Banca d’Italia, dimissioni Visco non all’ordine del giorno (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Non è all’ordine del giorno l’ipotesi delle dimissioni anticipate del governatore di Bankitalia, Ignazio Visco. Lo dicono fonti della Banca d’Italia in riferimento all’articolo pubblicato oggi da un quotidiano, nel quale si indicavano le possibili dimissioni del governatore, in anticipo rispetto alla scadenza del mandato nel 2023. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) – Non èdell’ipotesi delleanticipate del governatore di Bankitalia, Ignazio. Lo dicono fonti dellain riferimento all’articolo pubblicato oggi da un quotidiano, nel quale si indicavano le possibilidel governatore, in anticipo rispetto alla scadenza del mandato nel 2023. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

