Balotelli, il ricordo social dieci anni dopo la doppietta alla Germania (Di martedì 28 giugno 2022) Sono già passati dieci anni dalla semifinale degli Europei , vinta dall' Italia contro la Germania per 2 - 1 il 28 giugno 2012. Gli Azzurri di Cesare Prandelli , che sostituì Marcello Lippi dopo la ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 28 giugno 2022) Sono già passatisemifinale degli Europei , vinta dall' Italia contro laper 2 - 1 il 28 giugno 2012. Gli Azzurri di Cesare Prandelli , che sostituì Marcello Lippila ...

Pubblicità

sportli26181512 : #Balotelli, il ricordo social dieci anni dopo la doppietta alla #Germania: SuperMario ha postato su Instagram la fo… - Luxgraph : Balotelli, dieci anni fa la doppietta alla Germania: il ricordo social - Mterryf1 : Sono passati 10 anni Sembra ieri Il tempo passa inesorabile Ero in vacanzina a Pontresina in quella settimana e ri… - grisou79 : Ma la giocata esagerata di Cassano sul primo gol? ?? Possiamo dire che lui e Balotelli sono il più grande spreco di… - dell_inter : @Kataklinsmann Facile vendere quando ti dipingono Muratore, Caldara e tutta la rumenta sui ogni media come NUOVI FE… -