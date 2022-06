“Aveva accettato”: Alfonso Signorini rompe il silenzio, il suo progetto andato a rotoli (Di martedì 28 giugno 2022) Alfonso Signorini racconta di più sul suo progetto, non è stata detta tutta la verità ma adesso smentisce le fake-news Alfonso-Signorini-(Grandefratellovip.it)Come sappiamo il conduttore del GF Vip è impegnatissimo nel reclutare il nuovo cast per il Grande Fratello Vip 7. Quest’anno ci saranno delle novità: Alfonso non ha più voluto puntare su i vip che vanno di moda sui social, bensì ha cercato persone più vere con una storia da raccontare. Ci sarà sempre il solito trash ad animare le serate ma al tempo stesso verranno raccontate storie di vita, di rinascita, di cadute e riprese, ciò di cui il pubblico ha bisogno in questo momento di ripartenze. Per questo i gossip continuano a farsi più insistenti: i telespettatori sono troppo curiosi di sapere chi troveranno nella Casa a settembre, ... Leggi su direttanews (Di martedì 28 giugno 2022)racconta di più sul suo, non è stata detta tutta la verità ma adesso smentisce le fake-news-(Grandefratellovip.it)Come sappiamo il conduttore del GF Vip è impegnatissimo nel reclutare il nuovo cast per il Grande Fratello Vip 7. Quest’anno ci saranno delle novità:non ha più voluto puntare su i vip che vanno di moda sui social, bensì ha cercato persone più vere con una storia da raccontare. Ci sarà sempre il solito trash ad animare le serate ma al tempo stesso verranno raccontate storie di vita, di rinascita, di cadute e riprese, ciò di cui il pubblico ha bisogno in questo momento di ripartenze. Per questo i gossip continuano a farsi più insistenti: i telespettatori sono troppo curiosi di sapere chi troveranno nella Casa a settembre, ...

Pubblicità

diavolisempre : @musagete10 @elliott_il @IlBuonFabio @letMoncadacook ma non significa niente. che vuol dire ci dovevi pensare prima… - ariswtcrt : @PadfootClo sono d'accordo sul fatto che non è un percy 2.0 e che sono persone diverse PERCHÉ È VERISSIMO, sono div… - cavendish945 : @MatteoUghe @mazzettam @GGrioni @Ci1812 '300mln su 27mld non sono cifra esagerata' 1?? No. La cifra originale è 2… - JennyBu58332792 : @politicon80 @trash_italiano Mi sembra che in realtà abbia confermato quello che ha detto …se lei aveva accettato e… - Delu90Inter : @deliux9 @sergiogali5 Non l'ha accettato. Aveva litigato con Fonseca che a quel punto gli preferisce Mayoral. E pro… -