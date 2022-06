Avete mai visto Mara Maionchi da giovane? "Più bella di Marilyn Monroe!" (Di martedì 28 giugno 2022) Mara Maionchi è una donna che si è fatta conoscere non solo per le sue doti da discografica ma anche e soprattutto per il suo essere una talent scout schietta e senza peli sulla lingua. Sulla cresta dell'onda dal 1967 in molti non hanno mai avuto occasione di vederla da giovane. E voi? L'Avete mai vista? Era davvero meravigliosa, una diva dell'età dell'oro di Hollywood. Mara Maionchi è un volto televisivo particolarmente noto. Nasce come discografica tuttavia dopo anni nel mondo della musica virerà anche sul piccolo schermo. Tutti noi la ricordiamo per i suoi giudizi dati a X Factor o a Italia's got talent. Eppure non bisogna dimenticare che è grazie a lei se artisti del calibro di Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Eduardo de Crescenzo, Umberto Tozzi, Fabrizio De André e l'immensa Mia ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 28 giugno 2022)è una donna che si è fatta conoscere non solo per le sue doti da discografica ma anche e soprattutto per il suo essere una talent scout schietta e senza peli sulla lingua. Sulla cresta dell'onda dal 1967 in molti non hanno mai avuto occasione di vederla da. E voi? L'mai vista? Era davvero meravigliosa, una diva dell'età dell'oro di Hollywood.è un volto televisivo particolarmente noto. Nasce come discografica tuttavia dopo anni nel mondo della musica virerà anche sul piccolo schermo. Tutti noi la ricordiamo per i suoi giudizi dati a X Factor o a Italia's got talent. Eppure non bisogna dimenticare che è grazie a lei se artisti del calibro di Tiziano Ferro, Gianna Nannini, Eduardo de Crescenzo, Umberto Tozzi, Fabrizio De André e l'immensa Mia ...

Pubblicità

gabrieligm : Avete mai visto un’azienda che fattura 245mila euro riuscire a perdere 7,4 milioni di euro? Succede anche questo ne… - a_meluzzi : RT @luigivanti: 'Bisogna far tornare la gente a votare' dice Berlusconi. Avete mai difeso le persone sottoposte ai vaccini? Mai. E quando e… - DennisMontisci : Come al solito la legge di parlare prima ha avuto il suo corso naturale: a furia di dare Berrettini come favorito g… - Federic49759244 : RT @AdryLuc13: Altro scenario creato a doc dagli ucraini, avete mai visto le bottiglie ancora in piedi sui scaffali? Se fosse stata una bom… - sferriam : RT @AdryLuc13: Altro scenario creato a doc dagli ucraini, avete mai visto le bottiglie ancora in piedi sui scaffali? Se fosse stata una bom… -