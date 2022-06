Autogrill conferma | si tratta con Dufry ma senza esclusiva

Pubblicità

dferrazza : Autogrill conferma: sta valutando integrazione con il gruppo svizzero Dufry: 'Sono in corso discussioni, senza vinc… - finanzaitaliana : Autogrill strappa in borsa su conferma discussioni con Dufry -

E ladelle trattative spinge i titoli dei due gruppi: a Piazza Affarisegna un balzo del 4,87% a 6,85 euro, mentre sulla Borsa di Zurigo Dufry sale del 3% a 36,21 franchi. ...ribadisce di essere " interessata a valutare opportunità strategiche con gli obiettivi prioritari della promozione e sviluppo del gruppo e della creazione di valore per tutti i suoi ...Autogrill conferma indiscrezioni stampa secondo cui sono in corso discussioni, senza vincoli di esclusiva, su una possibile operazione di integrazione industriale con il gruppo Dufry. In una nota, A ...MILANO (Reuters) - Piazza Affari prosegue in rialzo a metà seduta, facendo meglio rispetto agli altri mercati europei puntando su ciclici e bancari. Aiutano anche le decisioni delle autorità cinesi di ...