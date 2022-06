Auto, Germania propone uso limitato dei biocarburanti dopo 2035. Italia favorevole (Di martedì 28 giugno 2022) La Germania ha proposto un emendamento alla direttiva per mettere fine alla vendita di veicoli a benzina e diesel in Europa, chiedendo che dal 2035 vengano immatricolati soltanto veicoli «che utilizzano combustibili climaticamente neutri» Leggi su ilsole24ore (Di martedì 28 giugno 2022) Laha proposto un emendamento alla direttiva per mettere fine alla vendita di veicoli a benzina e diesel in Europa, chiedendo che dalvengano immatricolati soltanto veicoli «che utilizzano combustibili climaticamente neutri»

Pubblicità

Antonio_Tajani : Bene la decisione della Germania di schierarsi contro il blocco totale delle auto non elettriche dal 2035.Un altro… - fisco24_info : Auto, Germania propone uso limitato dei biocarburanti dopo 2035. Italia favorevole: La Germania ha proposto un emen… - infoiteconomia : Auto, biocarburanti per la transizione dopo il 2035. L'asse Germania-Italia al tavolo europeo - eclipsedlunatic : RT @h4r1b01_: @symdona partita pazzesca in contesto pazzesco in cui il Paese reale odiava DAVVERO i tedeschi. Per dire Alonso vinse la gara… - Segugio_it : ?? ?? Le colonnine di ricarica per #autoelettriche presenti in Olanda e Germania coprono la metà di quelle già instal… -