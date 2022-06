Aurora Ramazzotti, chi è il fidanzato storico Goffredo Cerza (Di martedì 28 giugno 2022) Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, è innamorata da 5 anni con il fidanzato Goffredo Cerza. Lui ha 26 anni, originario di Roma, si è laureato in ingegneria a Londra e ora lavora come marketing manager e business analyst a Milano, per stare vicino alla sua dolce metà. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2017, grazie all’amica in comune Sara Daniele, che abitava proprio nella capitale inglese. In questi anni, dopo il primo scatto sui social che ha reso ufficiale la relazione, la coppia ha pubblicato diversi romantici scatti sui social, che testimoniano un amore forte e solido, nonostante le recenti voci di una crisi, poi smentite. Aurora Ramazzotti, chi è il fidanzato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 giugno 2022), figlia di Michelle Hunziker e, è innamorata da 5 anni con il. Lui ha 26 anni, originario di Roma, si è laureato in ingegneria a Londra e ora lavora come marketing manager e business analyst a Milano, per stare vicino alla sua dolce metà. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2017, grazie all’amica in comune Sara Daniele, che abitava proprio nella capitale inglese. In questi anni, dopo il primo scatto sui social che ha reso ufficiale la relazione, la coppia ha pubblicato diversi romantici scatti sui social, che testimoniano un amore forte e solido, nonostante le recenti voci di una crisi, poi smentite., chi è il...

