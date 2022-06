ATTENZIONE alla email con oggetto : “Il tuo pacco e ora disponibile per la spedizione” (Di martedì 28 giugno 2022) E’ in corso in queste ore una campagna massiva fraudolenta con oggetto : “Il tuo pacco e ora disponibile per la spedizione”. Si tratta di una email di phishing molto spartana, visto che il contenuto è davvero minimo con un semplice invito ad aprire un link per visionare lo stato della distribuzione. ATTENZIONE quindi a non aprire il link e cestinare il messaggio. Alcuni consigli per non cadere in queste truffe tramite email : – Non “cliccare” sui link inviati tramite e-mail o sms sospetti; – Verificare sempre l’autenticità della pagina dell’istituto bancario o del mittente di servizi. – Non fornire alcuna credenziali di accesso/codice otp via telefono o sms o email. – Effettuare la scansione del dispositivo con un antivirus aggiornato. – ... Leggi su analisideirischinformatici (Di martedì 28 giugno 2022) E’ in corso in queste ore una campagna massiva fraudolenta con: “Il tuoe oraper la”. Si tratta di unadi phishing molto spartana, visto che il contenuto è davvero minimo con un semplice invito ad aprire un link per visionare lo stato della distribuzione.quindi a non aprire il link e cestinare il messaggio. Alcuni consigli per non cadere in queste truffe tramite: – Non “cliccare” sui link inviati tramite e-mail o sms sospetti; – Verificare sempre l’autenticità della pagina dell’istituto bancario o del mittente di servizi. – Non fornire alcuna credenziali di accesso/codice otp via telefono o sms o. – Effettuare la scansione del dispositivo con un antivirus aggiornato. – ...

